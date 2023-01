Comment choisir et gérer son forfait mobile ? Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Comment choisir et gérer son forfait mobile ? Le Shadok, 10 mars 2023, Strasbourg. Comment choisir et gérer son forfait mobile ? Vendredi 10 mars, 09h30 Le Shadok

Gratuit sur inscription – Atelier animé par Emmaüs Connect – Tout public – 10 participant·es

Vie Pratique : Comment choisir et gérer son forfait mobile ? La “jungle” des forfaits téléphoniques peut parfois être déroutante pour les néophytes Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique La “jungle” des forfaits téléphoniques peut parfois être déroutante pour les néophytes ! Engagements, résiliations, grands ou petits opérateurs … Dans cet atelier, découvrez comment choisir une offre mobile adaptée à vos besoins, et à votre portefeuille !À l’issue de la formation, l’apprenant est capable de choisir un forfait selon ses besoins, de changer ou résilier son forfait et réaliser des économies de consommation mobile.

————————-

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T09:30:00+01:00

2023-03-10T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Le Shadok Adresse 25 presqu'île Malraux 67100 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Le Shadok Strasbourg Departement Bas-Rhin

Le Shadok Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Comment choisir et gérer son forfait mobile ? Le Shadok 2023-03-10 was last modified: by Comment choisir et gérer son forfait mobile ? Le Shadok Le Shadok 10 mars 2023 Le Shadok Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin