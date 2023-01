Découverte des jeux vidéo : réservé aux plus de 50 ans ! Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Découverte des jeux vidéo : réservé aux plus de 50 ans ! Le Shadok, 9 mars 2023, Strasbourg.

Gratuit sur inscription – Atelier animé par Random Bazar – Dès 50 ans – 10 participant·es

Un atelier de découverte du jeu vidéo (en particulier indépendant) pour les plus de 50 ans. Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse)

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Que cache le monde merveilleux du jeu vidéo ? Vos petits-enfants et enfants jouent et connaissent ce domaine sur le bout des doigts… Pour vous initier aux jeux vidéo, Random Bazar vous invite à jouer, découvrir et apprendre. Cet atelier se focalise sur un pan spécifique, celui du jeu vidéo indépendant. Un jeu vidéo petit budget, original mais toujours aussi ludique !

2023-03-09T14:00:00+01:00

2023-03-09T16:00:00+01:00

