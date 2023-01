Initiation à la MAO (dès 16 ans) Le Shadok, 4 mars 2023, Strasbourg.

Initiation à la MAO (dès 16 ans) Samedi 4 mars, 10h00

Gratuit sur inscription – Atelier animé par Longevity Music School – 8 participant·es – Dès 16 ans

Une journée d’initiation à la Musique Assistée par Ordinateur pour apprendre les bases d’un logiciel de création, par un formateur certifié.

Le Shadok 25 presqu'île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse)

http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique

La MAO, ou Musique Assistée par Ordinateur, regroupe l’ensemble des utilisations d’outils informatiques pour faire de la musique. Le temps d’une journée, Longevity Music School propose de faire découvrir au public les fondamentaux de la MAO et de la production musicale à travers le logiciel Ableton Live. Dans ce cours animé par un formateur certifié Ableton, les participant.e.s explorent certaines des fonctionnalités les plus puissantes et les plus utiles du logiciel et apprennent les bases de création musicale. Destiné à servir de tremplin à ceux qui ne connaissent pas la MAO, ce cours fournira les bases pour utiliser le logiciel et fera tomber les barrières d’entrée dans la technologie musicale en encourageant celles et ceux qui souhaitent créer en s’amusant.

De 10h à 16h (pause déjeuner de 12h à 14h)

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu



