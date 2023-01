Prendre en main son Mac Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Prendre en main son Mac Le Shadok, 28 février 2023, Strasbourg. Prendre en main son Mac 28 février – 28 mars, les mardis Le Shadok

Gratuit sur inscription – Atelier animé par Adrien Ramelet – 12 participant·es – Seniors, toute personne souhaitant maîtriser les bases de l’utilisation d’un smartphone ou d’une tablette

Un cycle de 5 ateliers permettant de maîtriser les bases de l’utilisation de son MAC au quotidien. Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Le cycle d’ateliers Prendre en main son Mac a pour but d’acquérir ou de renforcer ses connaissances sur une utilisation quotidienne de son Mac. L’utilisation quotidienne de ses appareils sera présentée sous forme d’exercices pratiques. Il sera notamment abordé les gestes et bonnes pratiques, l’utilisation d’internet, les applications ou les démarches administratives en ligne. Les participant.e.s s’inscrivant à ce cycle devront suivre les 5 séances. Il est également recommandé d’apporter son appareil (ordinateur portable sous MAC).

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T10:00:00+01:00

2023-03-28T12:00:00+02:00

