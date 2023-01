Se perfectionner à l’usage de son smartphone Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Se perfectionner à l’usage de son smartphone Le Shadok, 24 février 2023, Strasbourg. Se perfectionner à l’usage de son smartphone Vendredi 24 février, 09h30 Le Shadok

Gratuit sur inscription – Atelier animé par Emmaüs Connect – 10 participant·es – Tout public

Vous pensez ne pas connaître l’ensemble des fonctionnalités de votre téléphone ? Dans cet atelier, découvrez comment vous perfectionner ! Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Se perfectionner à l’usage de son smartphone, régler les paramètres de son téléphone, télécharger de nouvelles applications, scanner un document administratif…vous pensez ne pas connaître l’ensemble des fonctionnalités de votre téléphone ? Dans cet atelier, découvrez comment vous perfectionner dans l’utilisation de celui-ci ! À l’issue de la formation, l’apprenant est capable de télécharger des applications mobiles et de paramétrer son smartphone.

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T09:30:00+01:00

2023-02-24T12:00:00+01:00

