Who wants to mix? – DJ Niveau 2 : Trier, diguer, rekordbox Le Shadok, 22 février 2023, Strasbourg.

Atelier réservé aux femmes, personnes trans et non-binaires, dès 15 ans – 8 participant·es – Gratuit sur inscription – Atelier animé par Wom·x

Un atelier d’approfondissement du DJing pour les femmes, personnes trans et non binaires qui fait partie du cycle « Who wants to mix? ».

Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique

Wom.x a pour objectif d’amplifier la présence féminine en musique électronique. Ce projet a été pensé en partenariat avec le Shadok, Longevity School et porté par Dodekazz. Wom·x propose, deux fois par mois, des journées complètes avec le format « Who wants to mix » : ateliers d’initiation au mix l’après-midi et discussions le soir.

Au niveau 2 seront abordées différentes thématiques pour celles qui voudraient aller plus loin comme par exemple caler sans synchroniseur, trouver/télécharger/trier ses sons, etc.

Le temps de discussion/open platines aura lieu en fin d’après-midi, de 16h30 à 18h30 (sans inscription). Ce groupe de discussion se présente sous la forme d’une animation en mixité choisie avec un outil pédagogique pour échanger sur le sexisme, l’homophobie, la transphobie, ainsi que sur les actions pour contrer les inégalités, et se sentir légitime pour jouer et créer de la musique avec des outils numériques..

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu



