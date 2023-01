Le long périple des objets connectés : imaginer des technologies plus écolo Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Le long périple des objets connectés : imaginer des technologies plus écolo Le Shadok, 15 février 2023, Strasbourg. Le long périple des objets connectés : imaginer des technologies plus écolo Mercredi 15 février, 10h00, 14h00 Le Shadok

Gratuit sur inscription – Atelier animé par la Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin – 10 participant·es – 8-12 ans

Venez découvrir les composants de nos objets connectés, leur recyclage et les bonnes pratiques pour diminuer notre impact écologique. Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Sur la quantité de matériaux qui composent nos objets connectés, seule une infime partie est recyclée. Venez découvrir les matériaux qui les composent, leurs origines géographiques et leurs conditions d’extraction. Discutons ensuite ensemble des cycles de reconditionnement et de recyclage et des bonnes pratiques que nous pouvons collectivement appliquer pour diminuer notre impact écologique !

2023-02-15T10:00:00+01:00

2023-02-15T16:00:00+01:00

