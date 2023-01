Découverte de la radio Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Découverte de la radio Le Shadok, 14 février 2023, Strasbourg. Découverte de la radio 14 – 24 février Le Shadok

Gratuit sur inscription – Atelier organisé par Radio Caddie – 8 participant·es – Tout public à partir de 10 ans

Ce cycle d’ateliers invite à expérimenter la fabrique radiophonique. Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Véritable studio radio tout-terrain, Radio Caddie est un média de proximité, où la parole se veut plurielle, libre et spontanée. Ce cycle d’ateliers invite à expérimenter la fabrique radiophonique tout en s’interrogeant sur nos usages liés au numérique. Recherches d’informations, notions de source et ligne éditoriale, réalisation de sujets et d’entretiens, gestion de la technique ou encore conception d’un conducteur sont autant d’aspects qui seront abordés dans le but de concevoir une émission collective. Au programme : 1. Radio Caddie à la rencontre du numérique : découverte du studio mobile et des thématiques proposées 2. Définition de sujets et préparation de chroniques, entretiens, sujets 3. Déploiement du studio mobile dans et hors-les-murs du Shadok : réalisation d’une émission en itinérance 4. Post-production : montage et diffusion du contenu

——————————————-

Du 21 au 24 février : Le 21 de 14h à 16h réalisé avec La ligue de l’enseignement Le 22, 23, 24 de 14h à 17h ——————————————-

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T14:00:00+01:00

2023-02-24T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Le Shadok Adresse 25 presqu'île Malraux 67100 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Le Shadok Strasbourg Departement Bas-Rhin

Le Shadok Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Découverte de la radio Le Shadok 2023-02-14 was last modified: by Découverte de la radio Le Shadok Le Shadok 14 février 2023 Le Shadok Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin