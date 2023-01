Stage de musique électronique pour les 8-15 ans Le Shadok, 13 février 2023, Strasbourg.

Tout public – Gratuit sur inscription – Atelier animé par Longevity Music School – 8 participant·es – 8-15 ans

Un stage de 5 jours pour découvrir la musique électronique et composer, enregistrer et mixer ses créations avec une équipe professionnelle.

Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique

Pendant 5 jours, les jeunes participant.e.s découvrent comment créer un morceau de musique électronique en utilisant des instruments technologiques intuitifs et actuels. Ils expérimentent ainsi de manière ludique les différentes facettes de la production en enregistrant, en composant et en mixant leurs propres créations musicales. À la fin du stage, une restitution aux parents est organisée et les enfants repartent avec leurs compositions.

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T10:00:00+01:00

2023-02-17T17:00:00+01:00