Découvrez les applications mobiles pour communiquer avec vos proches Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Découvrez les applications mobiles pour communiquer avec vos proches Le Shadok, 10 février 2023, Strasbourg. Découvrez les applications mobiles pour communiquer avec vos proches Vendredi 10 février, 09h30 Le Shadok

Tout public – Gratuit sur inscription – Atelier animé par Emmaüs Connect – 10 participant·es

Communication : Découvrez les applications mobiles pour communiquer avec vos proches Le Shadok 25 presqu'île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse)

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Créer un groupe de discussion pour préparer l’anniversaire de votre enfant, partager des photos de votre dernière sortie en famille, échanger des messages vocaux avec vos ami.e.s… C’est possible ! Venez découvrir les applications phares pour communiquer et apprenez à vous en servir en toute sécurité. À l’issue de la formation, vous connaîtrez les différentes applications, leurs spécificités et saurez les utiliser pour échanger avec vos proches.

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T09:30:00+01:00

2023-02-10T12:00:00+01:00

