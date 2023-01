Prolongez la durée de vie de votre ordinateur Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Prolongez la durée de vie de votre ordinateur Le Shadok, 8 février 2023, Strasbourg. Prolongez la durée de vie de votre ordinateur Mercredi 8 février, 17h30 Le Shadok

Gratuit sur inscription – Atelier animé par Damien Almeras – 6 participant·es

Dans cet atelier pratique, chacun ramène son vieil ordinateur (Windows) pour apprendre à lui donner une seconde jeunesse Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Vous ne le saviez peut-être pas mais chacun de vous possède en moyenne 8 terminaux numériques dont une partie traîne dans un placard. La faute à l’obsolescence programmée ? Pas seulement. Vous allez voir que vous pouvez simplement prolonger la durée de la vie de vos appareils plutôt que d’en racheter. Dans cet atelier pratique, chacun ramène son vieil ordinateur (Windows) pour apprendre à lui donner une seconde jeunesse grâce à des bonnes pratiques, des logiciels et l’installation de Linux. Il y a des versions de Linux pour tous les goûts : pour les habitués de Windows ou Mac, les personnes âgées, les hackeurs… Venez tester et choisissez la version qui vous convient.

————————————

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T17:30:00+01:00

2023-02-08T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Le Shadok Adresse 25 presqu'île Malraux 67100 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Le Shadok Strasbourg Departement Bas-Rhin

Le Shadok Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Prolongez la durée de vie de votre ordinateur Le Shadok 2023-02-08 was last modified: by Prolongez la durée de vie de votre ordinateur Le Shadok Le Shadok 8 février 2023 Le Shadok Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin