Identification et prise en main des plateformes de recherche d’emploi Le Shadok, 8 février 2023, Strasbourg. Identification et prise en main des plateformes de recherche d’emploi Mercredi 8 février, 09h30 Le Shadok

Tout public – 6 participant·es maximum – Gratuit sur inscription – Atelier animé par La Cybergrange

L’atelier a pour objectif d’accompagner les personnes dans leurs démarches de recherche d’emploi. Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique La dématérialisation des candidatures s’est généralisé dans le monde du travail avec des changements de mode de recherche d’emploi et nécessite une maîtrise de ces plateformes. Pour permettre cela, nous accompagnerons les participants dans la création de comptes sur différentes plateformes et dans le ciblage de leur recherche (identification et organisation des recherches, rédaction de profil, ajout de CV, relance, mailing,… ).

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

