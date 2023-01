Cartographie collaborative et solidaire Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Cartographie collaborative et solidaire Le Shadok, 7 février 2023, Strasbourg. Cartographie collaborative et solidaire Mardi 7 février, 18h00 Le Shadok

Tout public

Mapathon Strasbourg Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique CartONG vous invite à participer à son Mapathon à Strasbourg. A partir d’une imagerie satellite, nous cartographierons de manière collaborative sur OpenStreetMap des zones qui n’apparaissent pas sur les cartes, pour des actions de solidarité internationale. Pas besoin d’être un·e expert·e, c’est convivial et accessible à tout le monde ! Pensez à amener votre ordinateur et une souris le jour J !

————————————–

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T18:00:00+01:00

2023-02-07T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Le Shadok Adresse 25 presqu'île Malraux 67100 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Le Shadok Strasbourg Departement Bas-Rhin

Le Shadok Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Cartographie collaborative et solidaire Le Shadok 2023-02-07 was last modified: by Cartographie collaborative et solidaire Le Shadok Le Shadok 7 février 2023 Le Shadok Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin