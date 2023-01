Cyber-harcèlement : le reconnaître, pour mieux le prévenir… Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Cyber-harcèlement : le reconnaître, pour mieux le prévenir… Samedi 4 février, 16h00 Le Shadok

À partir de 8 ans – 5 binômes ou trinômes (1 adulte pour 2 enfants max.) – Gratuit sur inscription – Animé par des Conseillers numériques France Services de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg

L’atelier permet aux parents et aux enfants d’apprendre à identifier, prévenir et répondre à un danger qui n’a rien de virtuel. Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Cycle « Les Écrans, mes parents & moi » Vous sentez que l’existence numérique de votre enfant vous échappe ? Cela vous questionne ? Vous avez bien raison ! L’atelier Cyber-harcèlement permet aux parents et aux enfants d’apprendre à identifier, prévenir et répondre à un danger qui n’a rien de virtuel.

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

