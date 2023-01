Network & Magic Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Network & Magic Le Shadok, 4 février 2023, Strasbourg. Network & Magic Samedi 4 février, 14h00 Le Shadok

Tout public – À partir de 12 ans – 12 participant·es – Gratuit sur inscription – Atelier animé par Hackstub

Un jeu de rôle pour mieux comprendre le fonctionnement d’internet. Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse)

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Internet est pour vous une idée abstraite, voire ésotérique ? Network & Magic est un jeu de rôle où découvrir en mouvement ce qu’il se passe derrière nos apps, comment fonctionnent les réseaux et ce qu’il se passe quand on se connecte à un site web. Incarnez une box, un smartphone, un datacenter ou bien d’autres ordinateurs mystérieux, et communiquez par la 4G, la Wi-Fi ou la fibre optique ! Gare aux attaques, parez les trolls, bloquez les pubs !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T14:00:00+01:00

2023-02-04T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Le Shadok Adresse 25 presqu'île Malraux 67100 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Le Shadok Strasbourg Departement Bas-Rhin

Le Shadok Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Network & Magic Le Shadok 2023-02-04 was last modified: by Network & Magic Le Shadok Le Shadok 4 février 2023 Le Shadok Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin