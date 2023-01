Repair PC Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Tout public – 15 participant·es – Gratuit sur inscription – Atelier animé par Les Petits Débrouillards

Un atelier pour apprendre à utiliser ou réparer des objets numériques. Une occasion d’échanger des compétences dans un cadre convivial ! Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Les Petits Débrouillards est une association d’éducation populaire qui propose à petits et grands de découvrir la science sous toutes ces formes, et notamment le numérique, par des expérimentations ludiques. Un problème avec ton ordi, ta tablette, ton smartphone ? Le Repair’PC est un atelier où nous essayons ensemble de résoudre ta problématique. Que ce soit installer ou utiliser un logiciel, remettre un ordinateur à zéro, apprendre à utiliser une tablette, un smartphone ou autre, l’idée est d’échanger autour de nos connaissances et d’apprendre en manipulant le matériel à réparer. Alors viens avec nous réparer ton ordi autour d’une boisson dans une ambiance conviviale !

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T14:00:00+01:00

2023-02-04T18:00:00+01:00

