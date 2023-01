Trier, classer et sauvegarder ses photos Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Trier, classer et sauvegarder ses photos Le Shadok, 1 février 2023, Strasbourg. Trier, classer et sauvegarder ses photos Mercredi 1 février, 10h00 Le Shadok

Gratuit sur inscription – Tout public – 8 participant·es maximum – Atelier animé par Les Conseillers numériques France Services de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg

Découvrez dans cet atelier comment trier, classer et sauvegarder vos fichiers de manière sécurisée, en toute simplicité. Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Vous prenez en photo une recette, une note écrite à la volée, vos amis, votre famille… Mais vous n’avez plus de place pour les garder ? Découvrez dans cet atelier comment trier, ranger et sauvegarder vos fichiers de manière sécurisée, en toute simplicité. Des ordinateurs sont mis à votre disposition, mais nous vous invitons à ramener votre smartphone et/ou appareil photo ainsi que les câbles pouvant les connecter sur ordinateur. L’atelier est réalisé sur environnement Windows.

————————

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T10:00:00+01:00

2023-02-01T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Le Shadok Adresse 25 presqu'île Malraux 67100 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Le Shadok Strasbourg Departement Bas-Rhin

Le Shadok Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Trier, classer et sauvegarder ses photos Le Shadok 2023-02-01 was last modified: by Trier, classer et sauvegarder ses photos Le Shadok Le Shadok 1 février 2023 Le Shadok Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin