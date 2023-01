Rédaction d’un CV professionnel grâce aux outils en ligne Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Rédaction d’un CV professionnel grâce aux outils en ligne Le Shadok, 1 février 2023, Strasbourg. Rédaction d’un CV professionnel grâce aux outils en ligne Mercredi 1 février, 09h30 Le Shadok

Gratuit sur inscription – Tout public – 6 participant·es maximum – Atelier animé par La Cybergrange

L’atelier de rédaction de CV professionnel a pour objectif d’accompagner les personnes dans leurs démarches de recherche d’emploi. Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique L’atelier de rédaction d’un CV professionnel a pour objectif d’accompagner les personnes dans leurs démarches de recherche d’emploi. Cet outil est indispensable pour se distinguer des autres candidat·e·s face aux recruteur·euse·s dans un marché de plus en plus concurrentiel. Pour permettre cela, nous vous apporterons des conseils pratiques dans la rédaction et la structuration de votre CV (chronologie des expériences, pertinence des éléments de description d’une mission, mise en avant de la personnalité, esthétique, orthographe…).

——————

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T09:30:00+01:00

2023-02-01T11:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Le Shadok Adresse 25 presqu'île Malraux 67100 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Le Shadok Strasbourg Departement Bas-Rhin

Le Shadok Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Rédaction d’un CV professionnel grâce aux outils en ligne Le Shadok 2023-02-01 was last modified: by Rédaction d’un CV professionnel grâce aux outils en ligne Le Shadok Le Shadok 1 février 2023 Le Shadok Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin