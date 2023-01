Les réseaux sociaux, des compagnons au quotidien Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Gratuit sur inscription – Tout public – 25 participant·es – Atelier animé par la Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin

Un atelier pour échanger en famille sur les enjeux des réseaux sociaux afin d’en maîtriser l’utilisation au quotidien. Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Quels sont les avantages des réseaux sociaux ? Pourquoi donnent-ils envie d’y passer autant de temps ? Quelles sont les opportunités offertes par ces nouveaux outils de communication ? Via différents jeux pédagogiques, venez échanger et de débattre sur l’utilisation des réseaux sociaux les plus courants (Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook, Youtube et Twitch), afin de découvrir comment en tirer le meilleur et en éviter le pire…

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

