Gratuit sur inscription – Tout public – 10 participant·es – Atelier animé par Emmaüs Connect

Vie Pratique : Gagnez en mobilité grâce à Internet, ou comment vous déplacer à l'ère du numérique. Le Shadok 25 presqu'île Malraux 67100 Strasbourg

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Trouver son chemin, réserver un billet de train, connaître l’horaire du prochain tram… Aujourd’hui, grâce à Internet vous pouvez choisir le moyen de transport qui vous convient en un clic ! Dans cet atelier, découvrez les différents services incontournables pour vous aider dans vos déplacements. À l’issue de la formation, vous aurez identifié les acteurs incontournables pour vous aider dans vos déplacements, et autres services disponibles sur Internet (GPS, réservation de billets, etc). ———————

En cas d'annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

