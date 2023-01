La Fresque du Numérique Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Gratuit sur inscription – Tout public – à partir de 16 ans – 14 participants maximum – animé par Adrien Lacroix

La Fresque du Numérique permet aux participant.e.s de prendre conscience des enjeux environnementaux liés au secteur du numérique. Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Atelier ludique et pédagogique, basé sur l’intelligence collective, La Fresque du Numérique permet aux participant.e.s de prendre conscience des enjeux environnementaux liés au secteur du numérique. La première étape, appelée phase de réflexion, consiste en la construction de ladite fresque. Les participant(e)s se verront distribuer des cartes qu’ils devront relier les unes aux autres, en discutant en groupe. S’ensuivra une phase créative, où l’équipe décorera la fresque et lui donnera un titre. Enfin, une phase de débriefing et de mise en action permettra à chacune et chacun de découvrir les actions possibles en vue d’agir, individuellement et collectivement, pour un numérique plus responsable.

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

