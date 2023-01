Déambu’Lab / Stop Motion Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Déambu’Lab / Stop Motion Le Shadok, 18 janvier 2023, Strasbourg. Déambu’Lab / Stop Motion 18 et 25 janvier Le Shadok

Tout public – Gratuit sur inscription – Animé par la Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin

Vous aurez pour mission de reproduire en Stop Motion les plus grands moments de cinéma de ces dernières années Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse)

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Le Déambu’Lab est un fablab, un atelier ouvert aux jeunes dès 8 ans comme aux adultes. Vous y trouverez des ordinateurs et des outils de création numérique (imprimante 3D et gravure laser) pour imaginer et donner une forme à vos idées et projets, tout en étant accompagnés dans votre découverte de ces outils jusqu’à parvenir à les maîtriser par vous-même. Thématique du jour : Stop Motion (en 2 ateliers 18 et 25 janvier 2023) À l’aide d’objets divers et variés (figurines, décors…), vous aurez pour mission de reproduire en Stop Motion les plus grands moments de cinéma de ces dernières années ! Par la prise de photos image par image, vous pourrez ainsi créer une véritable animation à partir de scènes de films bien connus, de Psychose au Seigneur des Anneaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T14:00:00+01:00

2023-01-25T17:00:00+01:00

