Entrée Libre

Rendez-vous importants dans le #GrandEst, ces soirées rassemblent les professionnel.les du jeu vidéo ainsi que les curieux.ses souhaitant en apprendre plus sur la production locale. Le Shadok 25 presqu'île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse)

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Entrez dans les coulisses de l’industrie et découvrez trois jeux vidéo locaux qui vous seront présentés sur scène et que vous pourrez tester sur place. Rendez-vous importants dans le GrandEst, ces soirées rassemblent les professionnel.les du jeu vidéo ainsi que les curieux.ses souhaitant en apprendre plus sur la production locale. L’occasion idéale pour échanger autour d’un verre, tester des jeux en avant-première et montrer vos compétences ! Organisé dans le cadre de l’Indie Game Contest par East Games. Entrée libre · En partenariat avec le Shadok et le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg (FEFFS)

2023-01-13T19:00:00+01:00

2023-01-13T23:00:00+01:00 East Games

