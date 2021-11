Paris En ligne île de France, Paris Le sexisme en périnatalité En ligne Paris Catégories d’évènement: île de France

Le sexisme en périnatalité En ligne, 2 décembre 2021, Paris.

Conférence organisée par le Réseau de Santé Périnatal Parisien Dans le cadre de la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes, nous évoquerons les impacts du sexisme en médecine, ainsi que les implications du « sexisme au berceau », dès le service de maternité. 2 interlocutrices seront présentes pour échanger avec vous : Mathilde Delespine, sage-femme coordinatrice à la Maison des Femmes de Saint-Denis, et Aureline Cardoso-Khoury, sociologue et coordinatrice à l’association Artemisia. Événements -> Autre événement En ligne En ligne Paris 75000 Contact : La Fête du court métrage contact@rspp.fr 0148019834 Événements -> Autre événement

