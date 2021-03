Nantes En ligne - Médiathèque Jacques Demy Nantes Le sexisme dans les médias : de quoi parle-t-on?, par Facteur humain En ligne – Médiathèque Jacques Demy Nantes Catégorie d’évènement: Nantes

En ligne – Médiathèque Jacques Demy, le mercredi 10 mars à 18:00

A travers l’intervention de 2 comédiens-nnes qui interprètent différents rôles au cours de différentes saynètes, le public participe à ces mises en scène, à leur découpage et à leur analyse.

Une façon de prendre du recul, avec humour, tout en étant plongé dans des situations réalistes qui traitent du sexisme dans les médias.

Un atelier réalisé par Facteur humain.

Atelier gratuit, sur inscription via bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr. Nécessité d’utiliser un dispositif (smartphone, tablette, ordinateur) connecté à internet, équipé de micro et de caméra.

2021-03-10T18:00:00 2021-03-10T20:00:00

