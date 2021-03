Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Landes, Morcenx-la-Nouvelle Le sexet – Nicolas Saez Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Le sexet – Nicolas Saez, 16 mai 2021-16 mai 2021, Morcenx-la-Nouvelle. Le sexet – Nicolas Saez 2021-05-16 18:00:00 – 2021-05-16 Salle du Maroc Place du Maroc

Morcenx-la-Nouvelle Landes Morcenx-la-Nouvelle SEXTET : guitare, danse, chant, violon, basse et percussions SEXTET : guitare, danse, chant, violon, basse et percussions +33 5 58 04 79 50 SEXTET : guitare, danse, chant, violon, basse et percussions SEXTET : guitare, danse, chant, violon, basse et percussions

Détails Catégories d’évènement: Landes, Morcenx-la-Nouvelle Autres Lieu Morcenx-la-Nouvelle Adresse Salle du Maroc Place du Maroc Ville Morcenx-la-Nouvelle