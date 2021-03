Issy-les-Moulineaux Espace Jeunes Anne Frank Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Le Service national universel pour les jeunes de 15 à 17 ans Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du lundi 1 mars au lundi 19 avril

Vous avez entre 15 et 17 ans, vous souhaitez participer à la construction d’une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale ?

Vous êtes disponibles **du 21 juin au 2 juillet 2021**, dates du prochain séjour de cohésion ? Le [Service national universel](https://www.snu.gouv.fr/) (SNU) s’adresse à vous ! [https://www.youtube.com/watch?v=HyirpmPL43I](https://www.youtube.com/watch?v=HyirpmPL43I) Le Service national universel s’articule en trois étapes clés : ### 1. un séjour de cohésion Ce séjour de **deux semaines** vise à transmettre un socle républicain fondé sur la vie collective, la responsabilité et l’esprit de défense. Il est réalisé en hébergement collectif, dans un département autre que celui de résidence du volontaire. Au cours de ce séjour, les jeunes volontaires participent à des activités collectives variées et bénéficient de bilans individuels. ### 2. une mission d’intérêt général La mission vise à développer une culture de l’engagement et à favoriser l’insertion des jeunes dans la société. Fondées sur des modalités de réalisation variées, **84 heures** effectuées sur une période courte ou répartie tout au long de l’année, ces missions placent les jeunes en situation de rendre un service à la Nation. Au cours de cette mission d’intérêt général, en fonction de leur situation, les volontaires peuvent également être accompagnés dans la construction de leur projet personnel et professionnel.

[https://www.youtube.com/watch?v=ABboKKTpFp4](https://www.youtube.com/watch?v=ABboKKTpFp4) ### 3. la possibilité d’un engagement volontaire D’une durée d’**au moins 3 mois**, l’engagement volontaire vise à permettre à ceux qui le souhaitent de s’engager de façon plus pérenne et personnelle pour le bien commun. Cet engagement s’articule principalement autour des formes de volontariat existantes : service civique, réserves opérationnelles des Armées et de la gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers volontaires, service volontaire européen, etc. Cet engagement volontaire peut être réalisé entre 16 et 30 ans. Contactez l’équipe de l’Espace Jeunes Anne Frank pour vous accompagner dans votre projet d’engagement. Les inscriptions nationales sont ouvertes jusqu’au 20 avril.

Renseignements et accompagnement à l'Espace Jeunes Anne Frank

L'Espace Jeunes Anne Frank vous accompagne pour les inscriptions jusqu'au 20 avril 2021
Espace Jeunes Anne Frank
15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

