Le service Militaire Volontaire, le tremplin vers ton avenir Guingamp Guingamp, jeudi 11 avril 2024.

Le SMV est un dispositif d’aide à l’insertion professionnelle et sociale à travers un accompagnement personnalisé. Il s’appuie sur une pédagogie militaire et des partenariats avec les acteurs de la formation et de l’emploi : Missions locales, Pôle emploi et les territoires (régions, départements, communes) et de nombreuses entreprises dans plus de 12 domaines d’activités.

Votre parcours :

1 mois de Formation Militaire : sport, vivre ensemble, confiance en soi, savoir-être.

4 mois de Formation Complémentaire : remise à niveau scolaire, permis de conduire, mission citoyenne, secourisme au travail.

400 heures de Formation Professionnelle : formation à un métier, stage en entreprise, aide à la recherche d’emploi.

Retrouvez le Maître principal Nicolas AVALLE lors d’une réunion d’information collective au sein de votre agence Pôle emploi de Guingamp de 10 h 30 à 11 h 00, puis vous pourrez échanger lors d’un entretien individuel.

