Spectacle » l’uruguayen » de Copi Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy, 14 décembre 2023, Monestier-du-Percy.

Monestier-du-Percy,Isère

C’est un texte à tiroirs truffé de codes à déchiffrer. La sensation qui s’en dégage est extrêmement vive, comme si de terribles secrets sous-jacents ne pouvaient être livrés que par le retournement des récits..

2023-12-14 19:30:00 fin : 2023-12-14 21:00:00. .

Le Serre des Bayles Théâtre Le Poulailler

Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



It’s a text with drawers, full of codes to decipher. The feeling that emanates from it is extremely vivid, as if terrible underlying secrets can only be revealed by turning the stories on their head.

Es un texto con cajones, lleno de códigos que descifrar. La sensación que emana de él es extremadamente vívida, como si terribles secretos subyacentes sólo pudieran revelarse dando la vuelta a las historias.

Es ist ein Text mit Schubladen, der mit Codes gespickt ist, die es zu entschlüsseln gilt. Das Gefühl, das dabei entsteht, ist äußerst lebhaft, als ob die unterschwelligen, schrecklichen Geheimnisse nur durch die Umkehrung der Erzählungen enthüllt werden könnten.

