Monestier-du-Percy Spectacle « médé parmi les fous » Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy, 2 novembre 2023, Monestier-du-Percy. Monestier-du-Percy,Isère Suzanne âgée de quatre-vingt-six ans, répète avec Léon.

Le Serre des Bayles Théâtre Le Poulailler

Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Suzanne, aged eighty-six, rehearses with Léon Suzanne, de ochenta y seis años, ensaya con Léon Suzanne ist sechsundachtzig Jahre alt und übt mit Léon

