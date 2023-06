Les Estivales : visite de la chèvrerie de Vincent. Le serre, 1015 route de Labâtie Saint-Jeure-d’Andaure, 11 juillet 2023, Saint-Jeure-d'Andaure.

Saint-Jeure-d’Andaure,Ardèche

Aurélie vous présentera la race Saanen, vous expliquera la fabrication du Picodon AOP d’Ardèche et des fromages au lait cru. Vous ferez la connaissance de Joséphine la chèvre câline, Bonnie et Clyde, les rebelles. Chevrettes et biquets vous attendent !.

2023-07-11 à 16:15:00 ; fin : 2023-07-11 17:15:00. EUR.

Le serre, 1015 route de Labâtie

Saint-Jeure-d’Andaure 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Aurélie will introduce you to the Saanen breed, and explain how Picodon AOP d’Ardèche and raw-milk cheeses are made. You’ll also meet Joséphine, the cuddly goat, and Bonnie and Clyde, the rebels. Goats and young goats await you!

Aurélie le presentará la raza Saanen y le explicará cómo se elaboran el Picodon DOP d’Ardèche y los quesos de leche cruda. Conocerá a Joséphine, la cabra mimosa, y a Bonnie y Clyde, los rebeldes. ¡Cabras y cabritos le esperan!

Aurélie wird Ihnen die Saanen-Rasse vorstellen und Ihnen die Herstellung des Picodon AOP d’Ardèche und der Rohmilchkäse erklären. Sie werden die kuschelige Ziege Joséphine und die rebellischen Bonnie und Clyde kennenlernen. Zicklein und Zicklein warten auf Sie!

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées