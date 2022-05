LE SERPENT DU JARDIN Le jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Dans le cadre de l’exposition _Serpents_ au musée Crozatier, les artistes Emilie Delmas et Stéphane Catteau ont investi le jardin Henri Vinay pour créer des sculptures serpentiformes à l’ossature métallique. Lors de cet atelier, le public est invité à habiller le serpent du jardin au moyen d’objets variés issus de la récupération.

Tarif : 5€ // 30 personnes maximum // RDV au musée Crozatier

Le serpent fait peau neuve ! Adultes et enfants rhabillent le serpent et lui composent une garde robe printanière ou estivale “upcycling”. Le jardin Henri Vinay Cours Victor Hugo, Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Le Puy-en-Velay Haute-Loire

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

