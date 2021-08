Paris Cité de la musique île de France, Paris Le Serpent des mers… / Jazz à la Villette for Kids Cité de la musique Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Serpent des mers… / Jazz à la Villette for Kids Cité de la musique, 11 septembre 2021, Paris.

de 16h à 17h

Le samedi 11 septembre 2021

de 11h à 12h

payant

Le Serpent des mers et autres contes – avec Joce Mienniel et Angela Flahault Trois contes pour voyager à travers les continents et les arts par le biais d'un jeune musicien, d'un enfant danseur et… d'un grillon. Les trois contes ont chacun à leur manière un aspect initiatique et peuvent être compris par des enfants à partir de 6 ans. Le récit et la musique s'alternent au fil des histoires, offrant les illustrations sonores des univers décrits (celtique / africain / chinois). 1 / Le Serpent des mers raconte que des pêcheurs disent avoir aperçu un serpent des mers le long de la côte de la Nouvelle Angleterre. Le muséum d'histoire naturelle de Londres promet d'offrir une belle récompense à qui capturera le serpent. Des aventuriers de tout bord vont s'y précipiter pour tenter leur chance. Parmi eux, Laurens, un jeune musicien sensible, effronté et talentueux, ira à la rencontre du géant marin. Grâce à sa musique, il va parvenir à approcher le monstre marin comme aucun autre… 2 / Tsingoré, l'enfant qui aimait la danse raconte l'histoire d'un enfant qui se met à danser dès qu'il entend la moindre note de musique. Il apprend un jour que la cruelle reine de son pays possède un oiseau magique au chant merveilleux. Il décide d'aller le capturer. Malheureusement il est surpris dans sa tentative par un garde du palais qui dès le lendemain vient le chercher chez lui. Ne le trouvant pas, il se met à chanter car il sait que l'enfant ne résistera pas longtemps… Grâce à son art, l'enfant réussira-t-il à attendrir le cœur de la reine ? 3 / Le grillon et le bonheur raconte comment un grillon, protecteur de la maison a réussi à convaincre l'enfant du foyer de le laisser sortir hors de sa cage en or prenant ainsi le risque que la maison ne soit plus protégée. En effet, dès la libération du grillon, les catastrophes s'enchaînent et l'enfant regrette son acte, cependant, peu de temps après, le grillon revient… accompagné d'une « grillonne » ! Le bonheur supporte-t-il d'être enfermé ? À PARTIR DE 6 ANS

