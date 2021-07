Odenas Odenas Odenas, Rhône Le Serment du Vigneron Odenas Odenas Catégories d’évènement: Odenas

Rhône

Le Serment du Vigneron Odenas, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Odenas. Le Serment du Vigneron 2021-07-14 17:00:00 – 2021-07-17 23:30:00 Château de Nervers 1100, allée de Nervers

Odenas Rhône EUR Huit journées de fête en juillet : visites, spectacle itinérant, dégustation et restauration de 17h à 22h, puis le soleil laisse sa place à la magie du spectacle « le Serment du Vigneron », scène et lumière unique en Beaujolais ! lesermentduvigneron@gmail.com +33 6 68 39 87 44 http://www.lesermentduvigneron.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par

