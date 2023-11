Le serment du Jeu de Paume de Jacques-Louis David Conciergerie Paris, 28 novembre 2023, Paris.

Le mardi 28 novembre 2023

de 18h30 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Ne manquez pas ce rendez-vous dans le cadre du cycle de conférence « La révolution des arts » !

Le serment du Jeu de Paume de Jacques-Louis David, portrait collectif ou allégorie ?



À l’automne 1790, le peintre David entreprend de célébrer le serment du Jeu de Paume par un immense portrait collectif qu’il destine à la salle de l’Assemblée.

La redécouverte d’un projet d’allégorie en l’honneur de la ville de Nantes dont les citoyens avaient fait preuve de patriotisme dès 1788, datant du printemps et par la suite abandonné, met l’accent sur une tout autre manière de visualiser la Révolution, non par ses héros mais par ses principes.

Cette étape dans la maturation politique de David jusqu’alors négligée, permet de mieux saisir comment ce peintre du roi parvient à devenir le peintre de la Révolution.

Et comme le petit plus qui fait toute la différence, un verre de l’amitié vous attend à la fin de la conférence pour partager vos impressions et échanger avec d’autres passionnés d’histoire !

Intervenant : Philippe Bordes, université Lyon 2

En partenariat avec les Annales historiques de la Révolution française

Conférence donnée dans le cadre du cycle de conférences « La révolution des arts » à la Conciergerie.

Conciergerie 2 boulevard du Palais 75001 Paris

Contact : https://www.paris-conciergerie.fr/agenda/le-serment-du-jeu-de-paume-de-jacques-louis-david-portrait-collectif-ou-allegorie

