Le serment des Parisii Pavillon de l’Arsenal, 18 septembre 2021, Paris.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pavillon de l’Arsenal

**En famille ou entre amis, le jeu de piste,** **_Le serment des Parisii_************ _vous emmène dans les coulisses de la fabrication de la ville._ Votre sens de l’observation et votre mémoire vous aideront dans cette aventure architecturale et urbaine, dont l’objectif est de devenir un membre des Parisii, société secrète qui repère les traces historiques de Paris et sensibilise aux évolutions de la capitale. De l’enceinte de Charles V aux berges de Seine, des cours et passages du village Saint-Paul aux tracés haussmanniens, des hôtels particuliers aux derniers édifices et aménagements réalisés, cette enquête vous guide en plein cœur de Paris, de quartiers en îles, où s’entremêlent anecdotes, patrimoines et enjeux contemporains. Menez l’enquête, récoltez les indices, observez les détails et apprenez à lire et décrypter les architectures de Paris et peut-être arriverez-vous à rejoindre le cercle des Parisii ! Initié dans le cadre de la programmation estivale 2021 du Pavillon de l’Arsenal et réalisé en partenariat avec _Qui veut pister?_, _Le serment des Parisii_ est un parcours destiné à tous les publics, rythmé par des énigmes ludiques et instructives pour découvrir, seul ou en équipe, la ville autrement. **INFORMATIONS** Jeu de piste proposé par le Pavillon de l’Arsenal En partenariat avec « Qui veut pister ? » A partir de 12 ans De 1 à 6 joueurs par séance **TARIF** 15 € par séance **SEANCES** Du mardi au vendredi de 14h à 17h Les samedis et dimanches de 11h à 17h [**Réservation en cliquant ici**](https://www.pavillon-arsenal.com/fr/evenements/12097-le-serment-des-parisii.html)

15€ par séance, prévoir une pièce d’identité pour le prêt du matériel

Jeu de piste

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris



