Le Septième voyage de Sinbad Aix-en-Provence, 21 décembre 2022

8 Rue Des Allumettes Cité du Livre La Manufacture – Cinéma Aix-en-Provence

2022-12-21 – 2022-12-21

Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR Synopsis : Le magicien Sokurah rétrécit la princesse Parisa, fiancée de Sinbad, et pousse ce dernier à retourner sur l’île de Colossa. Pour Sinbad et quelques autres marins, c’est le début d’un long périple…



Libre adaptation des contes perses des Mille et Une Nuits, Le Septième voyage… fait aussi référence à d’autres textes mythiques, dont l’Odyssée d’Homère. Avec les effets spéciaux magiques de Ray Harryhausen.



Atelier avec François Renucci de 16h à 17h30.

Après la projection du film, les enfants retraceront les grandes étapes du voyage de Sinbad le marin sur une carte géante. Projection du film de Nathan Juran, à l'institut de l'image +33 4 42 26 81 82

