Visite guidée Le Sentier Monthodon, 28 juillet 2024, Monthodon.

Monthodon Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 15:00:00

fin : 2024-07-28 17:00:00

Visite guidée de l’Arboretum de la Petite Loiterie !

L’arboretum de la Petite Loiterie présente, sur 12ha de parc paysager, plus de 2000 espèces et variétés d’arbres et arbustes, entourés de 2 km de haies champêtres..

La promenade permet de découvrir la très grande diversité des arbres et arbustes plantés. Le parcours est adapté aux évènements décoratifs de la saison.

Horaire : 15h // Durée : 2h

0 EUR.

Le Sentier

Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



