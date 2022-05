LE SENTIER DU VIN DES POETES Saint-Saturnin-de-Lucian Saint-Saturnin-de-Lucian Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault Saint-Saturnin-de-Lucian LE SENTIER DU VIN DES POETES dont le départ se fait depuis la cave met à l’honneur Max Rouquette, poète héraultais prolixe. Pour lui rendre hommage, les vignerons, avec l’association Pierre & Soleil ont imaginé un concours de poésie ou le lauréat expose son poème sur une stèle sur ce sentier long de 2km. Cette année le thème était : Est-ce par hasard ?

Programme :

15h30 balade poétique & musicale animée par le Théâtre de Pierres de Fouzilhon

17h : remise des prix du concours de poésie 2022

19h : apéritif offert par la cave sur la place du village

