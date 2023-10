Sunset Pilates & Champagne à Mutigny ! Le Sentier du Vigneron Mutigny, 20 octobre 2023, Mutigny.

Mutigny,Marne

Pilates au coucher du soleil agrémenté de fines bulles de Champagne

Venez vous détendre lors de notre première édition Champ’ Evasion. Ouvert à tous.

» Le Pilates est une méthode d’exercice axée sur la concentration, le contrôle et la fluidité des mouvements, qui permet de renforcer en douceur les muscles profonds, daméliorer la flexibilité et de favoriser un équilibre corps-esprit »

Réservation (clôture des réservations le 18/10).

2023-10-20 fin : 2023-10-20 20:30:00. .

Le Sentier du Vigneron

Mutigny 51160 Marne Grand Est



Pilates at sunset with fine Champagne bubbles

Come and relax at our first Champ’ Evasion. Open to all.

« Pilates is an exercise method based on concentration, control and fluidity of movement, which gently strengthens deep muscles, improves flexibility and promotes mind-body balance »

Reservations (closes on 18/10)

Pilates al atardecer con finas burbujas de Champán

Ven a relajarte en nuestra primera Evasión Champ’. Abierto a todos.

« Pilates es un método de ejercicio basado en la concentración, el control y la fluidez del movimiento, que fortalece suavemente los músculos profundos, mejora la flexibilidad y favorece el equilibrio entre cuerpo y mente »

Reservas (hasta el 18/10)

Pilates bei Sonnenuntergang, garniert mit feinen Champagnerbläschen

Entspannen Sie sich bei unserer ersten Ausgabe Champ’ Evasion. Offen für alle.

« Pilates ist eine Übungsmethode, die sich auf Konzentration, Kontrolle und fließende Bewegungen konzentriert und auf sanfte Weise die Tiefenmuskulatur stärkt, die Flexibilität verbessert und ein Gleichgewicht zwischen Körper und Geist fördert

Reservierung (Reservierungsschluss 18.10.)

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts