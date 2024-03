Le sentier du granite Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val-de-Rouvre, dimanche 14 juillet 2024.

Le sentier du granite Au cœur de l’été, parcourez les sentiers de randonnées ombragés Dimanche 14 juillet, 14h00 Maison de la Rivière et du Paysage 2,50€/pers. Gratuit adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage // Equipement: Chaussures de marche

Au cœur de l’été, parcourez les sentiers de randonnées ombragés et devenez intarissable sur les minéraux du Massif armoricain, la flore des chemins creux ou les espèces étonnantes et protégées, dont certaines sont plus communes au bord de la Méditerranée qu’en Normandie !

En fin de randonnée, déambulez sur le marché des productrices et producteurs locaux. Dès 8 ans.

Maison de la Rivière et du Paysage Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie 02 33 62 34 65 contact@cpie61.fr