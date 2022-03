LE SENTIER DES VACHES COURSE VTT Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline Catégories d’évènement: Ban-de-Laveline

LE SENTIER DES VACHES COURSE VTT Plateau de Sorémont 2 Hautgoutte Ban-de-Laveline

2022-04-10 08:00:00 08:00:00 – 2022-04-10 14:00:00 14:00:00

2022-04-10 08:00:00 08:00:00 – 2022-04-10 14:00:00 14:00:00 Plateau de Sorémont 2 Hautgoutte

Ban-de-Laveline Vosges Ban-de-Laveline 4 parcours pour petits et grands, de 6h, 3h et 1h30.

Restauration sur place : jambon braisé. +33 6 69 64 51 42 http://www.3hvtt.fr/ ASCB

Plateau de Sorémont 2 Hautgoutte Ban-de-Laveline

