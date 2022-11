Le sentier des lucioles au château du Spesbourg Andlau Andlau Catégories d’évènement: Andlau

Le sentier des lucioles au château du Spesbourg

Andlau Bas-Rhin

2022-12-02 18:00:00 – 2022-12-02 23:59:00

Bas-Rhin Andlau EUR Venez vivre une expérience unique au pied du Château du Spesbourg au profit du Téléthon. Marchez sur le sentier des lucioles vers le château illuminé. On vous accueille sur site avec braseros, barbecues (emmenez vos grillades), soupe, vin chaud… Privilégiez l’achat de vos boissons sur place. Pour les petits, Saint Nicolas sera de la partie, entouré de sa garde rapprochée ! 3 départs pour la marche nocturne – participation 2 €. Andlau au hall des sports à 18 et 20h. Mittelbergheim au parking du Zotzenberg à 19h. Se munir d’une lampe et d’habits chauds. Situation sanitaire : pour l’accès à l’espace restauration / buvette / barbecues il vous sera demandé le Pass Sanitaire. Merci de votre compréhension Accès voitures par Barr, direction Mont Ste Odile puis Hungerplatz. Marche nocturne, restauration et buvette sur place +33 3 88 28 26 29 Andlau

