LE SENTIER DES LANTERNES Metz

Cette année, le Sentier des Lanternes fête ses 10 ans ! Comme à l'accoutumée, il est une invitation à déambuler à travers une succession d'ambiances et de décors illuminés aux couleurs de Noël. Des souffleurs de verre de Meisenthal aux confectionneurs de Mannele, du Saint-Nicolas au Père-Noël, en passant par le village de Casse-Noisette et des Lutins, le Sentier 2021 nous plonge dans une promenade féerique et allume des étincelles dans les yeux des petits et comme des grands !

