Monteneuf Morbihan Rendez-vous sur le site des Pierres Droites à Monteneuf et suivez Petis Pas sur le sentier des Korrils. Découvrez l’univers facétieux des Korrigans au travers des contes et des jeux buissonniers du pays gallo. Une bourse en cuir sera remise aux participants pour y conserver tous les trésors glanés au cours de la balade.

Balade à faire en famille jesspetitspas@hotmail.fr +33 6 20 87 44 82

