Rosheim Bas-Rhin, Rosheim Le sentier des crèches : La Chapelle du Bruderberg

Rosheim

Le sentier des crèches : La Chapelle du Bruderberg Rosheim, 24 novembre 2021

2021-11-24 09:00:00 – 2022-01-30 18:00:00

Rosheim Bas-Rhin Les personnages que constituent cette crèche de grandeur humaine étaient dans une mangeoire de taille réelle en contre bas de la chapelle avant les années 2020. Mise en protection pour la préserver de l’humidité et de la poussière, elle est installée pour la première fois au cœur du site. Venez admirer les personnages grandeur nature installés pour la première fois au cœur de ce site hors du commun. +33 6 73 25 06 46 Les personnages que constituent cette crèche de grandeur humaine étaient dans une mangeoire de taille réelle en contre bas de la chapelle avant les années 2020. Mise en protection pour la préserver de l’humidité et de la poussière, elle est installée pour la première fois au cœur du site. Rosheim

Catégories d'évènement: Bas-Rhin, Rosheim