Le sentier des crèches : crèche terroir Rosheim

2021-11-26 09:00:00 – 2022-01-09 18:00:00

Souhaitant faire évoluer la crèche traditionnelle en plâtre, la paroisse sollicita deux céramistes qui ont réalisé la tête, la main et les pieds de personnages – de personnalités ! – ayant réellement vécu à Rosheim ; un peu d'astuce pour les réunir, les talents d'une coupeuse travaillant à l'opéra pour les costumes, et nous voilà plongés dans les retrouvailles, bien sûr nostalgiques, avec des métiers aujourd'hui disparus. Redécouvrez les métiers disparus au travers des personnages aux décors d'antan !

