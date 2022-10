Le sentier des crèches : crèche baroque et mur d’expression Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-11-19 09:00:00 – 2023-01-29 18:00:00

Bas-Rhin Les personnages ont été acquis en Bavière dans les années 1990, et les parures de brocart et passementeries confectionnées par des habitants de Rosheim. Devant le chœur, dans un décor dépouillé, la crèche baroque magnifie les personnages remarquables par la richesse de leurs vêtures, en harmonie avec la pureté de l’édifice roman. Dans l’église, les visiteurs de tous âges sont invités à laisser trace de leur passage sur le mur d’expression, avec le « Chemin des mots » de l’Avent, de Noël et de l’Épiphanie. Crèche baroque et exposition sur la symbolique des mots usuels à Noël en l’église romane Saints Pierre et Paul. +33 3 88 50 75 38 Rosheim

