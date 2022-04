Le sentier des choux Chèvremont, 2 août 2022, Chèvremont.

Le sentier des choux Chèvremont

2022-08-02 09:00:00 – 2022-08-02 12:00:00

Chèvremont Territoire-de-Belfort Chèvremont

Chèvremont dans le 90, capitale de la choucroute ? Cette balade de 8 km à la découverte du riche patrimoine et de l’histoire du village répondra à cette question.

Prévoir chaussures de marche.

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Chèvremont dans le 90, capitale de la choucroute ? Cette balade de 8 km à la découverte du riche patrimoine et de l’histoire du village répondra à cette question.

Prévoir chaussures de marche.

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Chèvremont

dernière mise à jour : 2022-04-04 par