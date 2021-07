Le sentier de la Pierre Orgon, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Orgon.

Le sentier de la Pierre 2021-09-04 – 2021-09-04 Musée Urgonia Chemin des Aires

Orgon 13660 Orgon

Dans le cadre du congrès mondial de la Nature, Fabrice, géologue au musée Urgonia, vous révèlera les secrets du sentier de la Pierre qui donne à voir les paysages et le patrimoine des Alpilles au travers de ses roches et reliefs si particuliers.

Prestation marquée Valeurs Parc.



Gratuit et sur inscription.

Sortie géologie.

+33 4 90 90 44 00

